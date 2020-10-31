شكرا لقرائتكم خبر عن أورانوس الكوكب الفيروزى يصل إلى أقرب نقطة للأرض اليوم ويضاء كاملا بنور الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد بسماء مصر و الوطن العربي مساء اليوم السبت، وصول اورانوس الكوكب الفيروزى إلى أقرب نقطة من الأرض، ويكون وجهه بالكامل مضاء بنور الشمس، وهو أفضل وقت لرصده خلال السنة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن المقصود بالتقابل أن الكوكب سيقابل الشمس في سماء الأرض، وهي ظاهرة تحدث كلما وقعت الأرض بين الشمس واورانوس، ويجب التوضيح بأن المقصود بوقوع اورانوس في اقرب نقطة من الارض هو بحسب المعايير الفلكية فقط فهو يبعد فعليا 2,810,639,880 كيلومتر من كوكبنا ما يعني بان اورانوس ما يزال بعيدا.

نظرا لأن اورانوس في التقابل فهو سيشرق مع غروب الشمس ويصل اعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل ويغرب مع شروق شمس اليوم التالي .

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من المعروف عندما يكون احد الكواكب في التقابل يكون في قمة لمعانه و أفضل احواله ولكن بالنسبة لأورانوس سيكون لمعانه الظاهري (+5.7) لذلك سيكون مثل النجوم الخافتة للعين المجردة، وسيقع بحوالي 20 درجة شرق المريخ أمام نجوم الحمل، وسيبلغ عرض أورانوس 3.7 ثانية قوسية فقط، لكن هذا يكفي لرؤيته على شكل كرة ضبابية صغيرة وليس كنقطة من خلال التلسكوبات عالية القوة بل وحتى من خلال التلسكوبات الصغيرة جيدة الصنع.

لمحاولة رؤية اورانوس بالعين المجردة يجب ان يكون الرصد من موقع مظلم بعيدا عن التلوث الضوئي للمدن يمكن رؤيته بسهوله من خلال المنظار كنقطة ضوئية خافته بشرط ان يعرف الراصد تحديد موقعه بإستخدام أحد التطبيقات، وهذه السنه سوف يتزامن مع تقابل اورانوس وجود القمر ما سيؤثر على رصد الأجسام الخافته في قبة السماء .