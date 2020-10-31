شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشكل لجنة لمراجعة الكيانات التعليمية غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة موقف الكيانات التعليمية غير المرخصة بالمحافظة وكذلك الكيانات الحاصلة على استثناءات او موافقات مؤقتة ووضع ضوابط لتشغيلها.

وشمل قرار محافظ الجيزة أن تكون اللجنة برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وعضوية ممثلين عن المكتب الهندسى و الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة و الادارة العامة للشئون المالية و الادارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة وممثل عن مديرية امن الجيزة.

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وأشار راشد إلى أن اللجنة سوف تختص بتنظيم ومراجعة موقف الكيانات التعليمية الغير مرخصة بالمحافظة وكذلك الكيانات الحاصلة على استثناءات او موافقات مؤقتة ووضع ضوابط لتشغيلها تحت الاشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والزام اصحابها بسداد مصروفات سنوية مناسبة لحين دراسة مدى امكانية توفيق اوضاعها القانونية من عدمه، لافتا إلى أنه سيتم وقف اصدار موافقات التشغيل المؤقت والجزئى واى استثناءات سنوية للمدارس غير المرخصة قبل دراسة موقفها من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وكذلك حصر المراكز الخاصة التى قامت بمزاولة نشاطها واتخاذ الاجراءات القانونية بشانها .

وأكد محافظ الجيزة، على أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو اتخاذ خطوات حازمة وحاسمة نحو تلك الكيانات التعليمية والتى انتشرت بشكل عشوائى وذلك للقضاء على مافيا السناتر والكيانات التعليمية المخالفة والاستغلال الجشع للطلاب وضمان الرقابة الصارمة للمحتوى التعليمى المقدم.