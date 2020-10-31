شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الهندسية يؤكد تنفيذ 5900 حوض سمكى والانتهاء من مطار البردويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن المزارع السمكية التي تنفذها الدولة المصرية في سيناء، هي الأكبر في الشرق الأوسط. وأضاف الفار، فى كلمته على هامش افتتاح جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات الأخرى في شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم الانتهاء منها بنسبة 100%، حيث تم تنفيذ 5900 حوض استزراع بمساحة 2 فدان للحوض الواحد، بالإضافة إلى بحيرات للصيد بمساحة 1500 فدان.

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وفيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية، أوضح اللواء إيهاب الفار: "نسقنا مع وزارة الصحة والسكان، وننفذ معهم المشروع القومى للتأمين الصحى لأهالي سيناء، بتنفيذ 14 مستشفى و16 وحدة صحية، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وبالفعل انتهينا من تنفيذ 9 مستشفيات وجارى الآن تنفيذ 5 مستشفى و16 وحدة صحية، ومخطط الانتهاء منهم بنهاية هذا العام".

وتابع: "بالنسبة للمجال الرياضى والثقافى والاجتماعى، فتكلفت الهيئة الهندسية بـ56 مشروع بتكلفة تقريبا مليار جنيه وتم الانتهاء منها بالكامل في سيناء"، مؤكدا الانتهاء من مطار البردويل الدولى بتكلفة 860 مليون جنيه، والذى سيخدم الاقتصاد والاستثمار في مصر بشكل كبير.