شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يستقبل مدبولى في بغداد وإجراء مراسم استقبال رسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم السبت، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بإجراء مراسم الاستقبال الرسمي في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامى للحكومة العراقية في تصريحات لـ"الخليج 365".

ويترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الجانب المصري في اجتماعات اللجنة العليا العراقية-المصرية للتعاون المشترك في العاصمة بغداد.

ومن المنتظر أن تسفر الزيارة عن التوقيع على أكثر من 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة والصناعات الحربية والاتصالات والنقل والإعمار والإسكان والزراعة والمجالات العدلية والقنصلية والعلمية والاستثمارية.

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بدورها، كشفت وزارة الخارجية العراقية أبرز ما تتضمنه زيارة الوفد المصري إلى العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في تصريح إن زيارة الوفد المصري إلى بغداد تأتي استكمالاً لجولة المباحثات المعمقة التي أجراها وزير الخارجية فؤاد حسين في القاهرة ،التي التقى خلالها بكبار المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وأوضح أن "الجانبين سيوقعان على العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين، الذي سيؤدي الى الدفع باتجاه تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد والقاهرة، وتعزيزاً للعمل الدبلوماسي الثلاثي المشترك بين بغداد والقاهرة وعمان".

وأضاف أنه "سيتم عقد اجتماعات بين اللجنة العراقية المصرية المشتركة"، لافتاً إلى أن "العراق يستضيف عدداً من الوزراء المصريين بمختلف القطاعات كالصناعة والزراعة والاسكان والصحة والتعليم والتربية والثقافة.

وأكد أن "العراق حريص على إدامة هذه الجهود والعلاقات وفق مصالح متساوية ومشتركة".