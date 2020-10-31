شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يعلن الحداد 3 أيام على رحيل الدكتورة فرخندة حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومى للمرأة، الحداد لمدة ثلاثة أيام لرحيل الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومى للمرأة سابقا، نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه ببالغ الحزن وعميق الأسي العالمة الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومى للمرأة سابقًا، والتى وافتها المنية أمس.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن حزنها الشديد في وفاة العالمة العظيمة الدكتورة فرخندة حسن ، مؤكدة اننا فقدنا اليوم شخصية نسائية فريدة للمرأة المصرية ستبقى حية فى قلوبنا، أثرت الحياة العامة والسياسية بجهدها وعلمها الغزير ، وكانت مصدر الهام لجميع من حولها، اخذت على عاتقها قضايا المرأة المصرية وعملت بجهد ومثابرة وحرفية عالية لإزالة العقبات والتحديات التى تواجهها ودعمها للحصول علي حقوقها، هذا بالإضافة الي دورها في تربية اجيال تخرجوا على ايديها من خلال عملها كأستاذة ودكتورة جيولوجيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ،تميزت بالعطاء بلا حدود وتقديم النصح والمساعدة للجميع .

وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة سائلين الله عز وجل ان يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.

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وتوفت، الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، أستاذ الجيولوجيا في الجامعة الأمريكية، عن عمر ناهز الـ90 عاما.

فرخندة حسن، من مواليد 1930، حصلت على بكالوريوس علوم من جامعة القاهرة، قسم كيمياء جيولوجيا، 1952م، ودبلوم علم النفس والتربية، عام 1953، ماجستير جيولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 1966م، دكتوراه في الجيولوجيا من جامعة بيتسبرج بالولايات المتحدة، عام 1970.

وحصلت فرخندة حسن على وسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولى، 1980م، وكانت عضوا بمجلس الشعب للفترة من 23 يونيو 1979م وحتى 20 مارس 1984م، وعضوا بمجلس الشورى للفترة من 1986 وحتى 1989م ورئيس اللجنة البرلمانية للتنمية البشرية، وعضو بالمجلس البرلماني الأورومتوسطي، وأمين عام المجلس القومي للمرأة.

كما عينت عضو المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية وهي رئيس مشارك للمجلس الاستشاري للنوع الاجتماعي التابع للجنة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية.