فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالتضامن ينقذ طفل معاق بالإسكندرية وينقله لدار رعاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوي للتعامل مع طفل معاق في إحدي شوارع مدينة الاسكندرية، حيث تحرك على الفور الفريق وتبين أن الطفل يدعي أ.م يبلغ من العمر 17 عاما يعاني من تأخر عقلي ودائم الهروب من المنزل بسبب تعدى والده عليه وعدم قدرته على الانفاق. Advertisements وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه بالتنسيق مع الفريق المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية تم توفير رعاية تناسب حالته العقلية، وتم اصطحاب الطفل بعد الكشف الطبى عليه للتأكد من حالته الصحية، حيث تم إيداعه بدار الفرحة وجارى التواصل مع الأسرة وتأهيلها تمهيدا لعودته لهم.

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