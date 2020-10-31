شكرا لقرائتكم خبر عن وفد يابانى يزور كلية اللغات والترجمة بجامعة الإزهر لتطوير تدريس اللغة اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد عزت غازي، عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة الازهر، وفدًا يابانيا لبحث سبل تشجيع الطلاب على إتقان اللغة اليابانية، حيث رحب عميد الكلية بأعضاء الوفد الياباني في بداية الزيارة، ثم ناقش معهم سبل تطوير تدريس اللغة اليابانية، التي يدرسها طلاب الكلية، وكيفية تشجيع الطلاب؛ للحصول على منتج عالي الجودة، ومتابعة خطة دراسة اللغة اليابانية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021م.

وأوضح عميد الكلية أنه تم إعداد الخطة الدراسية للأقسام العلمية بالكلية وفقًا للمعايير التي وضعتها الجامعة لنظام التعليم الهجين، وتوظيفها بالشكل المُلائم الذي يضمن تحقيق أقصى درجات السلامة والنجاح معًا، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار التحول الرقمي بالجامعة، والمضي قدمًا نحو التحول لتكنولوجيا الجيل الرابع، التي تعتمد على مفهوم الجامعات الذكية.

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حضر اللقاء الدكتور أيمن الأعصر، وكيل كلية اللغات والترجمة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن فودة، وكيل الكلية للدراسات العليا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية المعنيين بهذا الشأن.

وأعرب أعضاء الوفد الياباني عن سعادته البالغة بوجودهم في جامعة الأزهر، التي هي واحدة من أعرق وأقدم وأكبر الجامعات في العالم، كما أشاد بما استمعه عن مكونات نظام التعليم الهجين، الذي عممته إدارة الجامعة على الكليات، والذي يجمع بين التعليم المباشر وجهًا لوجه، والتعليم عن بعد عبر الإنترنت.

وفي نهاية الاجتماع قام عميد الكلية بتوجيه الشكر للوفد الياباني على الزيارة الطيبة والمقترحات المهمة، مؤكدًا حرصه على استمرار التعاون بين الجانبين في إطار المجالات المشتركة بما يفيد الطلاب.