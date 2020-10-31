شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه بالتيسير على المواطنين خلال صرف المعاشات من بنك ناصر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتطبيق حزمة إجراءات للتيسير على المواطنين مع بدء صرف معاشات شهر نوفمبر من مختلف فروح بنك ناصر غدا.

وقال محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، إنه بناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك يبدأ غدا تطبيق حزمة من الإجراءات للتيسير على المواطنين مع بدء صرف المعاشات الخاصة بشهر نوفمبر، مشيرًا إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحًا من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعًا أو من خلال ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنك أو البنوك الاخرى المنتشرة على مستوى المحافظات، مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب من أى ماكينة صراف آلى تخص البنوك الاخرى وفقًا لتعليمات البنك المركزي.

وأضاف عشماوى أنه تم إتاحة خدمة صرف المعاشات من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فورى الرائدة فى مجال المدفوعات الالكترونية والخدمات المالية، وذلك حرصا على سلامة العملاء من أصحاب المعاشات، بما يُسهم فى تخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة فى التيسير على المواطنين خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات .

وأوضح نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى أنه تم إصدار توجيهات وتعليمات إلى جميع مديرى وموظفى الفروع بتغذية كافة ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، فضلا عن تعزيز عدد الصرافين على الشبابيك ،وذلك حرصًا من البنك على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم، مناشدًا العملاء فى الوقت ذاته بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلى او الفروع والالتزام بقواعد السلامة واتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات كذلك الإلتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، حيث تنقسم الشرائح إلى الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، يومى الأحد والأثنين الموافقين 1 و2 نوفمبر، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3و4 نوفمبر، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000جنيه يومى الخميس والأحد الموافقين 5 و8 نوفمبر.