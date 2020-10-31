شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الجلالة يستعرض خطة الجامعة أمام 7 منظمات دولية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت جامعة الجلالة وفدا من البعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 ، بحضور ممثلين عن 7 منظمات من أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط ممثلة فى لبنان؛ اليونان، فرنسا، غانا، أوغندا، كينيا، أرمينيا ورومانيا.

وبحسب بيان صادر عن جامعة الجلالة ، حرص الدكتور اشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، على استقبال الوفد واستعراض مقدمة تفصيلية عن الجامعة؛ والتى استقبلت أولى دفعاتها هذا العام بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وبقدرة استيعابية 25000 طالب وطالبه، مشيراً الى ان الجامعة كيان متكامل يضم مستشفى تعليمى وسكن للطلاب وأعضاء هيئه التدريس وتوفر أيضا وسائل مواصلات للطلاب و العاملين بالجامعة.

واستعرض الدكتور محمد الشناوى؛ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، خطة عمل الجامعة خلال الفترة القادمة من خلال عقد الاتفاقيات مع العديد من الجامعات والمراكز البحثية لتبادل المنح الدراسية قصيرة الأجل لرفع المستوى التدريبى والبحثى وتبادل الاساتذة والطلاب فيما بينهم؛ بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى توفير فرص تدريب للخريجين فى المجالات الدراسية المشتركة.

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واستهل الوفد زيارته بتفقد الحرم الجامعى والذى يضم مقرات لـ 15 كلية تقدم اكثر من 65 برنامج متميز، تم افتتاح 14 مجال منهم هذا العام منقسمين الى 29 برنامج فى شتى المجالات منها مجال الطب، الإنتاج الإعلامي، العلاج الطبيعي، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، الصيدلة، العلوم الهندسية، العمارة، الفن والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، طب الاسنان، علوم التمريض وأخيرا علوم وهندسه الحاسبات.

كما تطرقت الزيارة إلى سبل التعاون ما بين الجامعة وبين ممثلى منظمات الدول المشاركة من أجل تيسير عقد المزيد من الاتفاقيات مع هذه الدول فى مجال تبادل زيارات الطلاب وأعضاء هيئه التدريس؛ خصوصا وأن مصر تشهد هذه الفترة نهضة حقيقة فى العملية التعليمية من حيث بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والطلاب؛ لذا لابد من نقل هذه الصورة الحضارية لكافة دول العالم.