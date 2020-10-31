شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات تعرفك على متحف كفر الشيخ الجديد منها "أسطورة إيزيس وأوزوريس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم متحف كفر الشيخ ليخدم منطقة الدلتا بالكامل، حيث يقع بجوار جامعة كفر الشيخ فى حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفى وقاعات للتهيئة المرئية والتربية المتحفية والندوات، بالإضافة إلى مبني للخدمات يحتوى على مجموعة من الكافيتريات والبازارات.

وإليك أهم المعلومات عن المتحف والقطع الأثرية به:

1- متحف كفر الشيخ تبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع.

2- يضم 3 قاعات "الرئيسية، بوتو، العرض الدورى"، وتعد أهم قاعات المتحف وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين.

3- يدور سيناريو العرض المتحفي له حول موضوع رئيسي وهو أسطورة إيزيس وأوزوريس والصراع بين حورس وست.

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4- يلقى الضوء على مجموعة من الموضوعات مثل: تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة.

5- سيناريو العرض يبرز أيضاً بعض الموضوعات مثل: تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفرالشيخ.

6- ويسليط الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد مدينة سخا بمدينة كفرالشيخ أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية.

7- من أهم القطع التي ستعرض هي تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفل في بحيرة.

8- تمثال للملك رمسيس الثاني مع الالهه سخمت.

9- تمثال آخر لآحد الكهنه يرجع لعصر الأسره 26 من منطقة تل الفراعين.

10- تم وضع مسار للزيارة خاص بذوي الإحتياجات الخاصة وبطاقات الشرح بطريقة برايل.