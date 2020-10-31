"مستثمرو جنوب سيناء" تشيد بالمشروعات الاستثمارية.. وتؤكد: تحقق رواجا سياحيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى اهتماما كبيرا لجنوب سيناء وما يتم على أرضها من مشروعات وافتتاحات، اخرها اليوم افتتاح جامعة الملك سلمان وطريق رأس النقب وعدد من المشروعات الاخرى خير دليل على ذلك.
وأكد عبد اللطيف فى تصريحات له اليوم أن جامعة الملك سلمان تعد أول جامعة متكاملة تقام فى جنوب سيناء وتبلغ مساحتها نحو 300 فدان موزعة على 3 مدن هى الطور وشرم الشيخ ورأس سدر ومؤهلة لاستيعاب نحو 30 الف طالب وتوفر الجامعة أثناء مراحل تنفيذها أكثر من 20 ألف فرصة عمل تقريبا مباشرة وغير مباشرة، وهذا يعنى انه سيتم استثمار ذلك فى مشروعات صناعية وغذائية وزراعية لتوفير احتياجات الجامعة وغيرها من المشروعات وسيحدث رواجا اقتصاديا وتجاريا بجانب النشاط السياحي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن مثل هذه المشروعات تعطى نوعا من التنوع فى الأنشطة بجنوب سيناء وتدعم حركة السياحة الداخلية لمدن شرم الشيخ وطابا ونويبع وغيرها من المدن وهى مثال حى لروح الصداقة بين مصر والسعودية ولاشك أن جامعة الملك سلمان ستجذب دارسين من مختلف بلدان الوطن العربى مما يعطى نوعا من تبادل الثقافات والحضارات وينشط السياحة أيضا.
ومن جانب آخر قال د. عاطف عبد اللطيف أنه حتى تعود السياحة الاجنبية الى طبيعتها لابد من اعداد حملات قوية داخل السوق المصرى لتنشيط السياحة الداخلية من خلال حزمة أجراءات يجب اتباعها ومنها ضرورة تعاون المصالح والجهات الحكومية والقطاع الخاص فى اعداد برامج سياحية بالتنسيق مع الفنادق والقرى السياحية تشمل عروض مناسبة لاستقطاب السياحة الداخلية مع تسهيلات فى اسعار الطيران والانتقالات وكذلك تقديم اسعار جيدة من الفنادق لهذه الجهات فى حالة التعاقد على جروبات سياحية متعددة من الشركات والبنوك على سبيل المثال.
وأشار إلى ضرورة اعداد تصورات جديدة لمبادرات سياحية جديدة لتنشيط السياحة الداخلية من قبل وزارة السياحة والاثار بالتنسيق مع المحافظات السياحية والجهات والمصالح والوزارات والجامعات وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون بين الهيئات والشركات وجمعيات المستثمرين بهذه المدن السياحية لاستقبال افواج سياحية بعروض واسعار مناسبة.
وأوضح د.عاطف عبد اللطيف أن البرامج السياحية المناسبة سيكون لها أكثر من هدف ومنها هدف تعليمى وتثقيفى ونشر الوعى السياحى والتعريف بمعالم مصر حتى ننمى روح الانتماء للوطن ويعلم أى مصرى كل شبر من أرضه وتاريخه الذى هو جزء منه وتشغيل الفنادق التى تعانى من التوقف بسبب كورونا وكذلك رسالة للعالم بأن المقاصد السياحية المصرية آمنة ويستمتع المصريين بقضاء اجازاتهم فيها.
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