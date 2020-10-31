شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرو جنوب سيناء" تشيد بالمشروعات الاستثمارية.. وتؤكد: تحقق رواجا سياحيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى اهتماما كبيرا لجنوب سيناء وما يتم على أرضها من مشروعات وافتتاحات، اخرها اليوم افتتاح جامعة الملك سلمان وطريق رأس النقب وعدد من المشروعات الاخرى خير دليل على ذلك.

وأكد عبد اللطيف فى تصريحات له اليوم أن جامعة الملك سلمان تعد أول جامعة متكاملة تقام فى جنوب سيناء وتبلغ مساحتها نحو 300 فدان موزعة على 3 مدن هى الطور وشرم الشيخ ورأس سدر ومؤهلة لاستيعاب نحو 30 الف طالب وتوفر الجامعة أثناء مراحل تنفيذها أكثر من 20 ألف فرصة عمل تقريبا مباشرة وغير مباشرة، وهذا يعنى انه سيتم استثمار ذلك فى مشروعات صناعية وغذائية وزراعية لتوفير احتياجات الجامعة وغيرها من المشروعات وسيحدث رواجا اقتصاديا وتجاريا بجانب النشاط السياحي.

وأشار عبد اللطيف إلى أن مثل هذه المشروعات تعطى نوعا من التنوع فى الأنشطة بجنوب سيناء وتدعم حركة السياحة الداخلية لمدن شرم الشيخ وطابا ونويبع وغيرها من المدن وهى مثال حى لروح الصداقة بين مصر والسعودية ولاشك أن جامعة الملك سلمان ستجذب دارسين من مختلف بلدان الوطن العربى مما يعطى نوعا من تبادل الثقافات والحضارات وينشط السياحة أيضا.

Advertisements

ومن جانب آخر قال د. عاطف عبد اللطيف أنه حتى تعود السياحة الاجنبية الى طبيعتها لابد من اعداد حملات قوية داخل السوق المصرى لتنشيط السياحة الداخلية من خلال حزمة أجراءات يجب اتباعها ومنها ضرورة تعاون المصالح والجهات الحكومية والقطاع الخاص فى اعداد برامج سياحية بالتنسيق مع الفنادق والقرى السياحية تشمل عروض مناسبة لاستقطاب السياحة الداخلية مع تسهيلات فى اسعار الطيران والانتقالات وكذلك تقديم اسعار جيدة من الفنادق لهذه الجهات فى حالة التعاقد على جروبات سياحية متعددة من الشركات والبنوك على سبيل المثال.

وأشار إلى ضرورة اعداد تصورات جديدة لمبادرات سياحية جديدة لتنشيط السياحة الداخلية من قبل وزارة السياحة والاثار بالتنسيق مع المحافظات السياحية والجهات والمصالح والوزارات والجامعات وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون بين الهيئات والشركات وجمعيات المستثمرين بهذه المدن السياحية لاستقبال افواج سياحية بعروض واسعار مناسبة.

وأوضح د.عاطف عبد اللطيف أن البرامج السياحية المناسبة سيكون لها أكثر من هدف ومنها هدف تعليمى وتثقيفى ونشر الوعى السياحى والتعريف بمعالم مصر حتى ننمى روح الانتماء للوطن ويعلم أى مصرى كل شبر من أرضه وتاريخه الذى هو جزء منه وتشغيل الفنادق التى تعانى من التوقف بسبب كورونا وكذلك رسالة للعالم بأن المقاصد السياحية المصرية آمنة ويستمتع المصريين بقضاء اجازاتهم فيها.