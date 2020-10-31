سقوط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه بكورنيش الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه على كورنيش الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بلاغا من (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية - مُقيم بدائرة القسم) بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين بتهديده بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهم حال سيره بطريق الكورنيش دائرة القسم واستولوا منه على (سلسلة فضية) وهربوا .

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وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم 3 عاطلين -مُقيمين بدائرة القسم – لأحدهم معلومات جنائية) .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط السلسلة المُستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .