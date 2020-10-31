تحت تهديد السلاح.. ضبط 3 عاطلين سرقوا سائقاً بالإكراه أعلى دائري البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، في القبض على 3 عاطلين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية من سائق سيارة أجرة كرهاً، عنه تحت تهديد السلاح بالطريق الدائري بمنطقة البساتين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة البساتين يفيد بتلقيه بلاغاً من الأهالي بضبط أحد الأشخاص عقب قيامه وآخران "هاربان" بسرقة سائق سيارة أجرة كرهاً عنه تحت تهديد سلاح أبيض بالطريق الدائري بدائرة القسم.

وبالانتقال لمكان البلاغ تبين قيام الأهالي بضبط عاطل - مقيم بدائرة القسم- له معلومات جنائية)، وبتفتيشه عُثر بحوزته على سلاح أبيض "مطواة".

وبسؤال المجني عليه سائق - مقيم بمحافظة الجيزة، أقر بأنه حال سيره بسيارة " أجرة " بمنطقة المنيب بالجيزة استوقفه المتهم ، وبصحبته شخصين "أدلى بأوصافهما التقريبية " بدعوى توصيلهم إلى محل البلاغ.

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وأضاف أنه فور وصولهم فوجئ بقيامهم بتهديده بسلاح ناري، وآخر "أبيض" كانا بحوزتهم، والاستيلاء منه على مبلغ مالي، وهاتفه المحمول كرهاً عنه، إلا انه استغاث بالمارة، وتمكنوا من ضبط المتهم بينما لاذا المتهمان بالفرار.

وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطليّن لهما معلومات جنائية).

وبتتبع خط سير هروبهما وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما، وبحوزتهما (2 فرد خرطوش - طلقتين من ذات العيار ، المستخدمين في ارتكاب الواقعة – المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهم المضبوط، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.