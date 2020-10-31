النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة مرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة مرور.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، السبت، إن "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" كانت رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وأساء الطفل إليه وتعدى عليه.

وبعرض الأمر على المستشار النائب العام، أمر بالتحقيق في الواقعة، واتخاذ اللازم قانونًا.