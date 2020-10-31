أمن القاهرة: سقوط حرامي الكابلات الكهربائية في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على عاطل سرق كمية من الكابلات الكهربائية من إحدى مناطق أعمال التطوير الإنشائية بالنزهة. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة ديروط بأسيوط – له معلومات جنائية)، حال استقلاله دراجة نارية ملكه" بدون لوحات معدنية "محمل عليها (مجموعة من الكابلات النحاسية مجهولة المصدر- مقص حديدي كبير الحجم. وبمواجهته اعترف بسرقة الكابلات النحاسية من الكوبري المستحدث كائن بمحل البلاغ بأسلوب "القطع" باستخدام المقص المضبوط بحوزته بقصد التصرف فيها بالبيع. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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