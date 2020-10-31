محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام، والأمن الوطني، ومديرية أمن الدقهلية. وعقب تقنين الإجراءات من ضبط (15 فرد خرطوش محلى الصنع - مبلغ مالي- هاتف محمول) بحوزة ( عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية – له معلومات جنائية)، في كمين أعد خصيصاً لضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة. بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل بيعها.. سقوط عنصر إجرامي بحوزته 15 قطعة سلاح ناري في الدقهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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