مباحث التموين: ضبط 15 طن سكر تموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضبط 15 طن سكر تموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفرالشيخ، في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وخاصةً جرائم الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.

كانت معلومات وردت لقسم مباحث التموين بمديرية أمن كفرالشيخ بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مفادها قيام (موظف بإحدى شركات تجارة الجملة وأمين مخزن فرع ذات الشركة بمدينة بلطيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ) بحيازة كميات كبيرة من السكر التمويني المخصص للصرف على البطاقات التموينية للمواطنين مستحقي الدعم من الدولة، وغير صالح للاستهلاك الآدمي ويحتفظ به داخل أحد المخازن الملحقة بالفرع المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مه الجهات المعنية أمكن ضبط (كمية قدرها 15 طن من السكر التمويني غير صالح للاستهلاك الآدمي) لتغير خواصه الطبيعية من حيث اللون والطعم والرائحة.

وبمواجهته أقر بصحة المعلومات، واعترف بعلمه بعدم صلاحية السكر، وأنه كان ينوى توزيعه على تجار التموين بالتجزئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.