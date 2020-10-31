عبر الإنترنت.. ضبط شخص روج لممارسة الشذوذ الجنسي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لممارسة أعمال الفجور، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب والفجور.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإلكترونية ونشر بعض العبارات - تبدى خلالها الاستعداد لممارسة أعمال الفجور.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وتبين أنه (عامل، مقيمة بمحافظة الإسكندرية) وبمواجهته أقر باعتياده ممارسة أعمال الفجور مع راغبي ممارسة الشذوذ الجنسي عن الطريق الموقع المشار إليه، وأضاف بإنشائه لتلك الصفحة لذات الغرض، كما تم ضبط (عدد 2 هاتف محمول) بحوزته، أحدهما يحتوي على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التي تؤكد نشاطه الآثم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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