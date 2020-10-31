ضبط شخص جمع 18 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص جمع 18 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج في المنيا، في إطار جهود الإدارة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

كانت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد، أفادت بقيام (أحد الأشخاص، يعمل بإحدى الدول العربية – وآخر حاصل على ليسانس، مقيمان بمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثاني مع السائقين العائدين للبلاد ليقوم باستلامها واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، ثم يقوم بإرسالها لذوى العــــاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (18 مليون جنيه مصري).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.