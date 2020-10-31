رئيس الهيئة الهندسية: تنفيذ 23 محطة تحلية مياه في سيناء بتكلفة 7.8 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه يتم تنفيذ 23 محطة تحلية مياه بحر في سيناء، بطاقة 160 مليون م3 مياه سنويًّا؛ بإجمالي تكلفة 7.8 مليار جنيه.

وأضاف الفار، في كلمة له خلال افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ وعدد من المشروعات القومية، اليوم السبت، أنه يتم تطوير منظومة شبكة مياه الشرب في العريش لتوفير المياه للمواطنين، كما يتم تنفيذ 7 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي.

وأكد رئيس الهيئة الهندسية أن مشروع تنمية شرق بورسعيد تصل تكلفته إلى90 مليار جنيه، وتم تنفيذ 10 أرصفة بحرية بطول 5 كيلومترات بنسبة 100%، ويتم تنفيذ ساحات تداول خلف الأرصفة البحرية.

وتابع الفار: "سننفذ 63 مليون متر مربع تحسينًا للتربة في منطقة شرق بورسعيد، والمرحلة الأولى من المشروع تبلغ 20 مليون متر مربع، نفذنا 3 ملايين منها، وبنهاية العام سننتهي من 5 ملايين، على أن يتم التسليم إلى الهيئة الاقتصادية، وبنهاية يونيو 2023 سننتهي من المرحلة الأولى بالكامل".