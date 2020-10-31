مهلة أسبوعًا.. توجيه عاجل من السيسي بشأن طريق "شرم الشيخ – النفق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من التجهيزات النهائية لطريق "شرم الشيخ – النفق" وبدء الحركة المرورية عليه خلال أسبوع فقط.

وقال السيسي، خلال افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية وعددا من المشروعات الأخرى، اليوم السبت: "فاتحين من عدة شهور طريق النفق شرم الشيخ، خلال أسبوع آخذ تمام إن الطريق شغال والناس بتعدي عليه، وذلك خلال حديثه إلى اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

Advertisements

وتحدث الرئيس السيسي عن المشروعات التي تتم في سيناء قائلا: "أي موضوع نقول بنعمله كلمة بتتقال جنبها إجراءات كبيرة جدا جدا علشان المشروع اللي بنقول عليها يتعمل ويتنفذ، لو هنقدر نلبي مطالب المشروع ده بنوافق عليه ونعلن عنه".

وتابع: "بنعمل على تحقيق الاستفادة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة في مناطق فاضية، لو تشوفوا حجم التكلفة المالية خلال 6 سنوات تجاوزت 700 مليار جنيه".

واختتم: "اتكلمنا عن الجامعات ومحطات المياه والطرق وغيرها، كل مطالب التنمية يتم الإنفاق عليها حتى تتحقق أهداف التنمية التي خططنا لها، بندخل على أراضٍ خام لا يوجد بها أي خدمات بنية أساسية ونعمل فيها مجتمعات متكاملة".