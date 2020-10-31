لسرعة الإنجاز.. برلماني يطالب بمشاركة القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية للتحول الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طالب النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن التوجه العام لدى الدولة حاليًّا هو مشاركة القطاع الخاص، خصوصًا بعد أن حقق نجاحًا في العديد من المجالات؛ ومن بينها النقل.

ولفت النائب، في بيان له اليوم السبت، إلى أن التحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي أصبحا جزءًا لا يتجزأ من العمل في المجالات كافة؛ الأمر الذي يتطلب إعادة تهيئة البنية التحتية الملائمة لتلبية الاحتياجات كافة.

وأوضح طلعت أن الاستثمار في هذا المجال مقصور على الحكومة؛ وهو الأمر الذي قد يعرقل الإسراع في تنفيذ مخططات التحول الرقمي كافة، مؤكدًا أن مشاركة القطاع الخاص ستسهم بشكل كبير في تحسين الأداء، فضلًا عن سرعة إنجاز هذه المشروعات.

وأكد عضو مجلس النواب أن مشاركة القطاع الخاص ستكون محكومة بضوابط من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيرًا إلى أن كل دول العالم اتجهت إلى هذا النظام وحقق نتائج عظيمة.