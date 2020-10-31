خارجية العراق: القاهرة وبغداد توقعان مذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الخارجية العراقية ، اليوم السبت، أبرز ما تتضمنه زيارة الوفد المصري إلى العراق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في تصريح إن زيارة الوفد المصري إلى بغداد تأتي استكمالاً لجولة المباحثات المعمقة التي أجراها وزير الخارجية فؤاد حسين في القاهرة ،التي التقى خلالها بكبار المسؤولين المصريين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وأوضح أن "الجانبين سيوقعان على العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين،ال ذي سيؤدي الى الدفع باتجاه تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد والقاهرة، وتعزيزاً للعمل الدبلوماسي الثلاثي المشترك بين بغداد والقاهرة وعمان".
وأضاف أنه "سيتم عقد اجتماعات بين اللجنة العراقية المصرية المشتركة"، لافتاً إلى أن "العراق يستضيف عدداً من الوزراء المصريين بمختلف القطاعات كالصناعة والزراعة والاسكان والصحة والتعليم والتربية والثقافة.
وأكد أن "العراق حريص على إدامة هذه الجهود والعلاقات وفق مصالح متساوية ومشتركة".
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