شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: رممنا أكثر من 75 كنيسة تم تدميرهم بسبب عدم الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن عدم الاستقرار الذى شهدته البلاد نتيجة أحداث عام 2011 كان له تأثير سلبى على كافة القطاعات بما فيها قطاع الآثار وتطوير المتاحف، قائلا: "الدليل اهو تأخرنا 10 سنين في تطوير أحد المتاحف.. والشركات اللى تعطلت والاقتصاد اللى راح.. والإرهاب اللى اتصدر لنا في عام 2011 وفى عام 2013.. وفى قطاع الأثار مش بس تعثر أو مش تكمل.. أو ممكن يتم الاعتداء عليها.. حجم التدمير والخراب على المنشآت والمتاحف.. أكثر من 75 كنيسة تم تدميرهم والدولة قامت بترميمهم وهذا لا يليق".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات الجديدة مثل جامعة الملك سلمان وعدد من المتاحف من مدينة شرم الشيخ: "طول الاستقرار موجود نقدر نتجاوز أى تحدى.. ونكمل مسيرتنا وننجح فيها.. وعدم الاستقرار له ثمن كبير جدا".

وتعتبر جامعة الملك سلمان، أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة إنشاء عدد 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 الف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولاعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً واكاديمياً علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة