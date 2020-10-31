شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات غدا ضمن مقررات شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع المدعمة لاصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر نوفمبر اعتبارا من غد الأحد، حيث تقوم شركات الوزارة بتوفير المقررات لبقالين التموين ومنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها.

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ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما تقوم الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين في مواعيدها .