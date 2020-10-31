شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار: جامعة الملك سلمان من الجيل الرابع ومراقبة 24 ساعة بالكاميرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، أهم ما يميزها أنها من الجيل الرابع أى أنها جامعات ذكية بمعنى الكلمة، وتعتمد على تكنولوجيا المعلومات والإنترنت فى كل ما يتم تقديمه.

وأضاف عبد الغفار، فى كلمته بافتتاح جامعة الملك سلمان، بشرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن حرم الجامعة مراقب بالكاميرات من الداخل والخارج على مدار الـ24 ساعة، مؤكدا أنه منذ بدء العام الدراسى فى 17 أكتوبر الجارى، وهناك سعادة عارمة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالإمكانيات داخل الجامعة، لاسيما أن هناك سكن للطلاب والطالبات وأنشطة طلابية متميزة جدا.

وأوضح الوزير أن منطقة شرق القاهرة بها 19 جامعة، بالإضافة إلى جامعة عين شمس التى تستوعب 250 ألف طالب، فى حين أن متوسط عدد الطلاب فى الجامعات الأخرى 10 آلاف طالب، متابعا: "نحتاج إلى الزيادة من 19 جامعة فى مصر إلى 35 جامعة، وفى غرب القاهرة من 9 جامعات إلى 16 جامعة، نظرا لزيادة التعداد السكانى".