شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك سلمان الدولية صرح علمى يخدم سوق العمل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، فى مدينة شرم الشيخ، جامعة الملك سلمان، والتى تعد إنجازا جديدا للدولة المصرية فى جنوب سيناء، إذ تعد أحد المشروعات المهمة ضمن المشروع القومى لتنمية شبه جزيرة سيناء والذى يحظى بأولوية لدى الدولة.

وتتضمن الجامعة 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجى للارتقاء بالتعليم الجامعى على مستوى الجمهورية، ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً وأكاديمياً على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة فى عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة.

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وتتضمن كليات الجامعة تخصصات: الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والإدارية - السياحة والضيافة - العمارة - الألسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية - الفنون والتصميم.