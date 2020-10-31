شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: افتتاح 3 متاحف توقف العمل بها فى 2011 حدث استثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن اليوم نشهد افتتاح 3 متاحف مهمة، كان قد توقف العمل بها فى عام 2011، وهذا يعد بمثابة يوم سياحى حضارى ثقافى استثنائى، مشيرا إلى أن تكلفة افتتاح المتاحف اقتربت من المليار جنيه.

وأضاف العنانى، فى كلمته على هامش افتتاح جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات الأخرى فى شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أننا نشهد افتتاح أول متحف للآثار بالمدينة السياحية الخلابة شرم الشيخ، وكان قد بدأ العمل به فى 2003، وتوقف عام 2011، بتكلفة إجمالية 812 مليون جنيه، كما نشهد افتتاح متحف كان بدأ العمل به عام 2002 إنشائيا ثم العمل الفعلى به كان فى 2010، قبل أن يتوقف عام 2011، بتكلفة إجمالية 63 مليون جنيه، بجانب افتتاح مشروع ترميم وتطوير متحف المركبات الملكية، والذى يعد من أقدم المتاحف النوعية فى العالم، وبدأ مشروع تطويره عام 2002 وتوقف 2011 بتكلفة إجمالية 62 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير المتاحف الكبرى والإقليمية، فقد تم استئناف العمل بالمتاحف الثلاثة بعد سنوات من التوقف.