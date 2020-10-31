شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الشروق يعلن تشغيل خط مواصلات جديد لربط المدينة بمترو "سرايا القبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، تشغيل خط مواصلات خارجى لربط المدينة بمحطة مترو "سرايا القبة"، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمناء، للتيسير على سكان المدينة والمترددين عليها. وأوضح رئيس جهاز "الشروق"، أن الخط يعتبر المسار الثالث ضمن خطوط المنظومة الخارجية، حيث تضمن الخط الأول (الشروق – العباسية)، والثانى (الشروق - الألف مسكن)، والثالث (الشروق –محطة مترو سرايا القبة)، بجانب خطوط نقل داخلى تغطى أنحاء المدينة.

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وفى سياق متصل، أضاف رئيس الجهاز، أن أتوبيسات المنظومة تمتاز بوجود تجهيزات تشمل (تكييف هواء)، وأجهزة دفع إلكترونية، كما يتم تقديم خصومات للراكب في حالة استخدامها بدلاً من الدفع النقدى، كما تمت إضافة أجهزة تتبع ذكية تُمكن من متابعة المنظومة على خرائط جوجل بالتعاون مع مجلس الأمناء، وتوفير مساحات إعلانية بالأتوبيسات تساهم في زيادة الدعم المالى اللازم للحفاظ على المستوى المتميز للمنظومة.

وأشار المهندس عبد الرءوف الغيطي، إلى أن ذلك يأتى في ضوء الانتهاء من تعديل تراخيص سيارات منظومة النقل الداخلى للعمل خارجياً، والتى منحت المدينة المرتبة الأولى بين المدن الجديدة من حيث امتلاك شبكة مواصلات خارجية تربط مدينة الشروق بالمواقف الرئيسية بالقاهرة والمدن المجاورة، وذلك استجابة لرغبة سكان مدينة الشروق.