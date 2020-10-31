شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن عن حاجتها لإيفاد مدير إدارى بالمركز الإسلامى المصرى بتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف، عن حاجتها لإيفاد مدير إدارى للعمل بالمركز الإسلامى المصرى بدار السلام / تنزانيا، من بين العاملين بوزارة الأوقاف: "الديوان العام – المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – هيئة الأوقاف – المديريات الإقليمية التابعة".

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه يجب أن تتوفر فى المتقدم الشروط التالية :

1. أن يكون من المسكّنين على الدرجة المالية الثانية على الأقل، ومن ذوى الخبرة الإدارية، ومن غير العاملين فى مجال الإمامة أو الخطابة أو الدعوة .

2. أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب .

3. أن يكون حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية خلال الأعوام الأخيرة الثلاث، ولم يوقع عليه أى جزاء أيّا كان نوعه خلال العامين الأخيرين .

4. أن لا يزيد سن المتقدم عن (50) عاما فى تاريخ الإعلان .

5. أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره .‏

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6. أن يجيد اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدثا .

7. أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلى إجادة تامة .

8. أن لا يكون قد سبق إيفاده أو إعارته للخارج من قِبل الوزارة .

9. أن يكون سليم الحواس .

10. أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة.

11. ‏أن يجتاز المقابلة الشخصية النهائية المقررة .‏

وقالت الوزارة إنه يجب تقدم الطلبات على مـوقع الوزارة على "بوابة الأوقاف الإلكترونية" فقـط، وذلك اعـتبارا مـن تاريخ نشر الإعلان ولمدة ‏أسبوعين، على أن يكون المتقدم مستوفياً كافة الشروط، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أى ‏بيانات غير صحيحة، وسيتم نشر أسماء المتقدمين لأداء الاختبارات على موقع الوزارة، علما بأن الاختبارات ستُجرى بديوان عام الوزارة على مرحلتين: الأولى تحريرية، والثانية شفوية للناجحين فى الاختبارات التحريرية.‏