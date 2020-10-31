شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد شهامة جديد.. مقتل لاعب ملاكمة بالإسكندرية بعد دفاعه عن ابنة شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى لاعب ملاكمة بمركز شباب كرموز بمحافظة الإسكندرية اليوم، مصرعه متأثراً بعدة طعنات من قبل صاحب إحدى محلات الهواتف المحمول بمنطقة كرموز، وذلك على خلفية اعتراضه على معاكسته لابنة شقيقته.

تعود الواقعة، عندما تلقى اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية بلاغا من قسم شرطة كرموز يفيد حدوث مشاجرة بين شاب وصاحب محل هواتف محمولة بدائرة القسم، وأسفرت عن إصابة أحدهما.

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وعلى الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة كرموز، للوقوف على أسباب الواقعة، بالتحريات والمعاينة تبين أنه أثناء جلوس "كريم إبراهيم" 20 سنة، لاعب ملاكمة، على أحد المقاهي فوجئ بـ"أ.ع.ع"، صاحب محل هواتف محمولة، يعاكس فتاة.

وأكدت التحريات، أن المجني عليه اعترض على المتهم لمعاكسته ابنة شقيقته، ما أدى لنشوب مشادة كلامية بينهما، واستل الثاني سلاحا أبيض "مطواة" من المحل، وسدد للأول عدة طعنات.

وعلى الفور، تم نقل المجني عليه إلى المستشفى الأميري الجامعي في حالة حرجة، لتلقي العلاج اللازم، وتبين إصابته بجروح طعنية بالكلى والقولون، ما استلزم إجراء جراحة واستئصال إحدى الكلى، إلا أن في الساعات القليلة تدهورت الحالة الصحية للمجني عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وعلى الفور تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم وبعد العرض على النيابة أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.