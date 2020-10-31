شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوات المتبقية لإتمام المرحلة الأولى للانتخابات قبل إعلان النتيجة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، لعقد مؤتمر صحفى عالمى غدا الأحد، لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التلفزيون بمبنى "ماسبيرو".

والتى كانت قد جرت في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح

ونرصد الخطوات المتبقية لإتمام هذه المرحلة نهائيا وجسم الأعضاء الجدد لمجلس النواب:

- يلي إعلان النتيجة فترة لمدة 48 ساعة أقصاها 3 نوفمبر للمرشحين للطعن على قرار الهيئة بإعلان نتيجة المرحلة الأولى

- تفصل المحكمة الإدارية فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 4 وحتى 13 نوفمبر.

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- في خلال هذه المدة الزمنية ذاتها تستأنف الدعاية للمرحلة الأولى من 2 نوفمبر وحتى 18 نوفمبر.

- تضمن الجدول قيام الناخبين بالخارج بطباعة وارسال بطاقات ابداء الرأي إلى مقار البعثات الدبلوماسية يومي 19 و20 نوفمبر .

- تجرى انتخابات الإعادة في الخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر

- بينما تجرى انتخابات الإعادة في الداخل يومى 23 و24 نوفمبر.

- على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر.