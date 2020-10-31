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شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لسائق سيارة حادث اقتحام ساحة الحرم المكي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا توثق لحظة القبض على سائق السيارة التي اقتحمت إحدى ساحات الحرم المكي، مساء الجمعة، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو يرصد لحظة اقتحام السيارة.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام سيارة لساحات الحرم المكي بمكة واصطدامها بإحدى البوابات، دون أن يتضح سبب الحادث حتى الآن.
السائق الذي كان يقود السيارة
ونقلت صحيفة "الوئام" السعودية عن مصادر قولها :"لم يصب أحد بأذى فيما تحفظت الجهات الأمنية على قائد المركبة الذي تشير، مصادر أولية أنه يعاني من اختلالات عقلية".
وأظهرت لقطات فيديو مصورة انتشرت على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا، سيارة تقتحم إحدى ساحات الحرم المكي حتى تصطدم في إحدى البوابات خارج الساحة، فيما هرع عدد من الأفراد نحو السيارة عقب اصطدامها مباشرة.
القبص على سائق السيارة
السيارة التي اقتحمت إحدى ساحات الحرم
السيارة بعد افتحامها إحدى ساحات الحرم
جانب من السيارة التي اقتحمت إحدى ساحات الحرم
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