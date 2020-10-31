شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب موجها رسالة إلى الأمريكيين: عليكم الاختيار بين لقاح آمن أو إغلاق مدمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى الأمريكيين قبل 3 أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشددا على ضرورة أن تنتهي الانتخابات في 3 نوفمبر وليس بعد أسابيع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأمريكيين عليهم الاختيار بين اللقاح الآمن أو إغلاق بايدن المدمر.

وغرد الرئيس الأمريكي عبر حسابه الرسمي على تويتر مساء الجمعة :"يجب أن تنتهي الانتخابات في 3 نوفمبر، وليس بعد أسابيع!"، مضيفا في تغريدة أخرى :"هذه الانتخابات هي الاختيار بين بوم سوبر بوم أو كساد بايدن ، وهي بين لقاح آمن أو إغلاق مدمر لبايدن".





وأضاف ترامب أن "واحدة من أهم القضايا هي القانون والنظام. بايدن يقف مع مثيري الشغب واللصوص - أنا أقف مع أبطال إنفاذ القانون. إذا فاز بايدن ، فإن المشاغبين في الشوارع سيديرون حكومتك الفيدرالية. لن تكون أي مدينة أو أسرة أو مجتمع آمنًا"، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات أهم انتخابات في حياة الأمريكيين.





وفي وقت سابق، وقال ترامب: "أنا لست مرشحا فقط أمام جو بايدن.. لكن أنا أنافس الإعلام المزيف والمتطرف وأمام جنون الديموقراطيين وعمالقة التكنولوجيا الغير موثوقين والفاسدين في واشنطن وعليكم بالذهاب للتصويت لهزيمة هؤلاء الفاسدين الذين يريدون الحصول على وظائفكم وحرياتكم".

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وأكد ترامب أهمية التصويت قائلا: "صوتكم في الاقتراع هو الذي سيوقف هذا الفساد العميق".

وأكد ترامب فى كلمته أنه بحلول الرابع من نوفمبر ستكون جميع الولايات الـ 50 قد أعيد افتتاحها بدلا من ما أطلق عليه "السجون الديموقراطية" في الولايات التي يديرها حكام ديموقراطيون.

وفي وقت سابق أوضحت بيانات مشروع الانتخابات الأمريكي بجامعة فلوريدا أن أكثر من 80 مليونا من الناخبين أدلوا بأصواتهم إما شخصيا أو بالبريد، فيما يمهد لتحقيق أعلى معدل للمشاركة منذ أكثر من قرن من الزمان.