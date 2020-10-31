أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تكذب 4 شائعات أبرزها إلغاء نظام الحضور والغياب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. الزراعة تعلن اعتماد 576 مليون جنيه لـ 3700 مستفيد من مشروع البتلو التربية والتعليم تكذب 4 شائعات أبرزها إلغاء نظام الحضور والغياب الحكومة تفند شائعة فرض زيادات بأسعار فواتير استهلاك الكهرباء الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية غدا والعظمى بالقاهرة 28 درجة القوى العاملة تكشف عن قانون إيطالى يسمح بدخول عمال من 30 دولة منها مصر تعرف على حقيقة إصدار تسعيرة استرشادية تتسبب في زيادة أسعار السلع بالأسواق "المجلس القومى للمرأة "ينعى فرخندة حسن: فقدنا شخصية نسائية فريدة Advertisements وزيرة الهجرة تعلن تشكيل غرفة عمليات استعدادا للمرحلة الثانية من انتخابات النواب وزير الأوقاف: حب الرسول لا يكون بالقتل والتخريب ولا حتى برد السيئة بالسيئة المترو يناشد الركاب ارتداء الكمامات خلال استقلاله للوقاية من كورونا الزراعة تعلن اعتماد 576 مليون جنيه لـ 3700 مستفيد من مشروع البتلو "الهجرة" تصدر عددا خاصا من مجلة "مصر معاك" حول نصر أكتوبر وانتخابات النواب التأمينات تعلن صرف معاشات نوفمبر لـ 10.5 مستفيد التموين تمد المجمعات الاستهلاكية بالسلع استعدادا لصرف مقررات نوفمبر الهجرة: تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات البرلمانية 2و 3 نوفمبر القوى العاملة تعلن حصول مصرى على 146 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

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