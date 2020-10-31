"هات الفلوس يا هقتل ابنك قدامك".. ليلة الغدر والدم في مقتل طفل سوداني بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام ملابسات مقتل طفل سوداني على يد شخص بمنطقة مساكن عثمان في أكتوبر، أمس الخميس.

تلقى العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل يحمل جنسية دولة إفريقية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ، وتبين مقتل الطفل "محمد.ح.ع"، يبلغ من العمر 13 سنة، سوداني الجنسية، بعد تلقيه طعنات متفرقة بالجسم على يد أحد الأشخاص.

فريق بحث شكله العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت جهوده إلى أن خلافا ماليا بين والد الطفل وشخص "خمسييني" مقيم بالسويس، وأن الأخير يطالب والد الطفل بدفع مبلغ 50 ألف جنيه قيمة تعامل تجاري بينهما.

Advertisements

حسب التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، سدد والد الطفل السوداني مبلغ 20 ألف جنيه للطرف الثاني، لكنه لم يسدد الباقي.

أمام مماطلة السوداني، حضر الطرف الثاني إلى مسكنه وهدده "هات الفلوس يا هقتل ابنك قدامك" وسرعان ما نفذ تهديده ووعيده بغدر وخيانة.

استل سلاحا أبيض وانهال بالطعنات على جسد الطفل الهزيل ليسقط غارقا في دمائه. ولاذ المتهم بالفرار خشية ضبطه وسط ذهول الحاضرين.

وفي أقل من 24 ساعة، تمكنت قوات الشرطة بقيادة العقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر، والرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، ومعاونيه الرائد فريد معاذ والنقيب مصطغى رشوان من ضبط المتهم.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.