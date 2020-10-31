لعنة المال تنتهي بطفل سوداني جثة ممزقة في أكتوبر.. والشرطة تضبط الجاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خلافات مالية بين أب وشخص آخر انتهت بجريمة قتل مؤسفة دفع طفل سوداني حياته الثمن.

أمس الخميس، شهدت منطقة مساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر جريمة قتل راح ضحيتها طفل في مقتبل العمر، الجاني مزقه في حضرة أبيه بسبب خلافات مالية.

تلقى العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل يحمل جنسية دولة إفريقية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ، وتبين مقتل الطفل "محمد.ح.ع"، يبلغ من العمر 13 سنة، سوداني الجنسية، بعد تلقيه طعنات متفرقة بالجسم على يد أحد الأشخاص.

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فريق بحث شكله العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت جهوده إلى أن خلافات مالية بين والد القتل وآخر دفعت الجاني لارتكاب الجريمة بدعوى مماطلة الأب في سداد مبلغ مالي مستحق له.

غدر الجاني بالطفل الصغير لدى تواجده بمنزله لإنهاء الخلاف المالي الواقع بينه وبين الأب، أمسك سكينا وانهال بالطعنات على الطفل الصغير فأرداه قتيلا.

وفي أقل من 24 ساعة، تمكنت قوات الشرطة بقيادة العقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر، والرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، ومعاونيه الرائد فريد معاذ والنقيب مصطغى رشوان من ضبط المتهم.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.