​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 61 رحلة دولية تقل 6500 راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 61 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 6500 راكب، بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر في شركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (الرياض، بيروت، بغداد، أكرا، الدمام، تونس، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، نيويورك، باريس، مدريد، اسطنبول، جينيف، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، دبي، روما، موسكو، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، تونس، أثينا، البحرين) و15 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان) و 3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6500 راكب.

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