"الأولى في الحديقة".. "حيوان الجيزة": الأسد هوجان تعافى بعد جراحة بعينيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

احتفلت حديقة الحيوان بالجيزة، اليوم الجمعة، بالأسد "هوجان" 21 سنة، عقب تعافيه ونجاح عملية إزالة مياه بيضاء من عينيه، والتي أجريت له الشهر الماضي.

وقالت الدكتورة مها صابر، مديرة حديقة الحيوان في الجيزة، إن الأسد "هوجان" تعافى نهائيًا الأسبوع الجاري، بعد تعرفه على مكان الطعام باستخدام عينيه، بعد أن كان يستخدم حاسة الشم في الأكل، وكانت تظهر عليه علامات العصبية والتحفز، مشيرة إلى أنه الآن أكثر هدواء.

وأضافت صابر لـ"الخليج 365"، أنه أصبح ينظر لحركة أيدي الحراس؛ ما يعني تعافيه بشكل كبير، لافتة إلى أن السبب في الإصابة هو تقدمه في العمر.

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وأوضحت مديرة الحديقة، أنها العملية الأولى من نوعها التي يتم تنفذها في الحديقة، مضيفة أن الحديقة اتبعت كافة المعايير الطبية للحيوان خلال فترة إجراء العملية وما بعدها.

ووجهت صابر الشكر لكل العاملين في الحديقة، والدكتور أشرف سليمان، أستاذ طب العيون البشري بي كلية الطب جامعة عين شمس، وللفريق الطبي المرافق له، مشيرة إلى أن العملية استغرق ما يزيد عن 60 دقيقة.

وسكن الأسد "هوجان" حديقة الحيوان منذ 2011، قادمًا من أحد الدول الأفريقية عن طريق تبادل الحيوانات بين الحدائق.