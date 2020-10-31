شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على المراكز التكنولوجية بكفرالشيخ من راغبي التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المراكز التكنولوجية و88مدرسة و13 مركز للمعلومات إقبالا كبيراً من راغبي التصالح، معربين عن ارتياحهم لمد فترة التصالح لنهاية نوفمبر المقبل.

أكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أن مد فترة التصالح شهرا، إعطاء فرصة للمواطنين للتصالح ، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية ل 50 جنيها ، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية ، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية ال 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات" ، واستقبالهم ب 88 مدرسة بالقرى ،و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية ،ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية ، وحافظا على صحته ، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح ال25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة تلقينا 88 ألف و203طلب تصالح ،وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح بقيمة 418 مليون و 986 ألف جنية ، مؤكداً أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح ، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.