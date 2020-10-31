شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح جزئي للممشى السياحي بمدينة الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد «الجمعة» الممشى السياحى لمحور العبور ( وصله دهشور سابقا ) جزئياً برفقة المهندس عاصم سرور، نائب رئيس الجهاز صلاح الوردانى مدير عام التنمية بالمدينة.

وأشار «فهمي»، إلى أن الممشى السياحى بوصلة دهشور بين مدخلى المدينة 4 و5، وهو مشروع ترفيهى تجارى يضم 4 مولات ومبنى مطاعم و8 أكشاك وملعبين خماسيين كمرحلة أولى.

وكان جهاز جهاز الشيخ زايد قد طرح المرحلة الأولى من الممشى السياحى بطريق وصلة دهشور، على شركات الإدارة بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، والعرض عملية الطرح على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، على أن تضم المرحلة الأولى من الممشى 4 مولات تجارية ومنطقة ألعاب أطفال ومنطقة مطاعم وملعبين خماسيين، وقد وضع الجهاز شرطًا رئيسيًا ضمن كراسة الشروط ينص على عرض جميع العلامات التجارية الراغبة في الحصول على مقرات لها بالممشى قبل عملية التأجير، فضلا عن طرح مجموعين من المحال التجارية بإجمالى 8 محلات بمساحات مختلفة.

وأشار إلى أنه تم ترسية مشروعات الممشى السياحى على الشركات بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عامًا، كما انتهى الجهاز من دراسة ما يزيد على 350 طلب تقنين أوضاع وفقًا للقرارين 230 و77 لسنة 2017 بشأن التوسعات الجديدة، بإجمالى 2500 فدان.