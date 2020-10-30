شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثي: يوم ميلاد المصطفى له مكانة خاصة في قلوب المسلمين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي د. عمرو الليثي إن يوم ميلاد النبي هو من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى.
وأضاف «الليثي»، خلال مقدمة برنامج واحد من الناس على الحياة، أنه يوم ميلاد منقذ البشرية وأشرف الخلق، يوم ميلاد الحبيب والشفيع والسراج المنير، الذي اجتمعت فيه كل الصفات المحمودة، وتجلى الخالق وأبدع في حسنه وخلقه وصدقه.
وتابع أن يوم ميلاد المصطفى له مكانة خاصة في قلوب المسلمين بجميع أنحاء العالم، يوم ميلاد نور الإسلام وخير الناس والنبي العدنان وخاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
ولد الهدى فالكائنات ضياء وبهاء وجمال وعظمة وإنسانية ورقي وسمو وصدق.
واستضاف «الليثي»، خلال الحلقة، الشيخ رمضان عبدالرازق، ومداح الرسول أحمد الكحلاوي.
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