شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الحركة المرورية لطريق قرية الشرفا في المنيا بعد توقف 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، عودة الحركة المرورية لطريق قرية الشرفا بمركز المنيا، شرق النيل، بعد أن تم غلقه مؤقتا، لمدة 24 ساعة لإجراء أعمال هندسية، تتعلق بقيام احدي الشركات باستلام الموقع المخصص لها .

قال العقيد محمد صلاح، رئيس مركز المنيا، ان اعمال الغلق وإعادة الحركة المرورية ضمن الإجراءات الخاصة بالحفاظ على سلامة المواطنين .