شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 432 وحدات سكنية للحاجزين بالإسكان الإجتماعي في 6 أكتوبر الجديدة أول نوفمبر(صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة بتسليم الوحدات السكنية الجديدة بمشروع الإسكان الإجتماعى بمنطقة 800 فدان، الحاقاً بالإعلانات السابقة في قطاع «ج ود» في أول نوفمبر.

وأعلن المهندس عادل النجار، رئيس الجهاز أن المستحقين للوحدات السكنية بكلا من قطاع (ج ود ) سيتم تسليمهم الوحدات السكنية والتى انتهت كلا من شركة مكة والجمعية التعاونية بدمنهورالبدر من تسليمها لجهاز المدينة والبالغ عددها 18 عمارة بواقع 432 وحدة سكنية والتى سبق الإعلان عنها سيتم تسليمها للحاجزين في أول نوفمبر القادم.

وأشار «النجار» إلى أن عدد عمارات شركة مكة 8 عمارات تضم 192 وحدة سكنية تبدأ من أرقام العمارات(275-276-277-278-279-280-283-284)، أما عمارات الجمعية التعاونية بدمنهور فعدد العمارت تبلغ 7 عمارات تضم 168 وحدة سكنية تبدأ من (295-296-297-298-299-300-301)، بينما تضم عمارات شركة البدر 3 عمارات سكنية تشمل 72 وحدة سكنية وهى من أرقام (61-62-59).

من جانبه أكد المهندس نبيل نسيم، نائب رئيس الجهاز أنه جرى تسليم عدد15 عمارة سكنية لشركتى جمعية أبناء سوهاج ومكة بواقع260 وحدة سكنية لجهاز المدينة والذى قام بتسليمها للحاجزين بالمشروع في 25 أكتوبر الجارى وتضم 7 عمارات لشركة جمعية أبناء سوهاج بعدد 168 وحدة سكنية بأرقام عمارات (419-420421-422-423424-425) و8 عمارات لشركة مكة بواقع 192 وحدة سكنية تضم أرقام عمارات (272-273-274-281-282-285-286-277).

ولفت «نسيم»إلى أن إجمالى عدد عمارات المشروع بلغ 33 عمارة تضم 792 وحدة سكنية.

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