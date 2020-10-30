شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع «معاً من أجل تنمية مصر» يصل محطة العجمي بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، اليوم الجمعة، فعاليات مشروع «معاً من أجل تنمية مصر»، حيث وصل محطة العجمى غرب الإسكندرية، وذلك بالاشتراك مع مؤسسة الفرح لرعاية ذوى القدرات الخاصة داخل مركز شباب العجمى.

وتضمن اليوم متابعة عملية التشجير التي تمت في مركز الشباب، وشارك أعضاء المشروع في عملهم بهذا النشاط وقالوا إن زراعة الشجرة كزراعة الحياة في النفوس كما تحدثت إحدى المشاركات من ذوي الإعاقة البصرية، قائلة: «لا أرى شكل الأشجار لكن أشعر بها وأهمية احتياجنا لزراعتها حولنا في المنطقة»، فيما ألقى سامح نسيم جيد، استشارى مشروعات السلام والتدريب، محاضرة بعنوان «مواجهة الاحتقان الطائفى».

واستهدفت المحاضرة كيفية رصد مؤشرات العنف الأولية وأهمية التحقق منه، وتحدث المدرب أيضا عن أنواع العنف وهي العنف الثقافى، العنف المباشر وغير المباشر كما تطرق إلى كيفية تجنب العنف والوقاية منه، وتطور مراحل العنف، طرق التدخل لوقف العنف، سهولة التدخل في بداية وقت العنف قبل تفاقم الازمة من خلال ترقب علامات التطرف في المجتمع وبالتالى ردع العنف من خلال التعامل مع الشائعات لوقفها فور حدوثها.

واشترك في اللقاء مجموعة من الشباب المسلم والمسيحى ذوى الإعاقة والأصحاء، بهدف العمل كفريق واحد ولتحفيزهم على التعاون المشترك بينهم في المجتمع ولخروج الطاقات الإبداعية لديهم وذلك انطلاقاً من رؤية المشروع لتعزيز معرفة وقبول الأخر، وإعلاء القيم المشتركة، وتفعيل العمل الجماعى المبنى على الاحتفاء بالاختلاف. ويقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي ومؤسسة مصر الخير. ومن المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

بمشاركة مسلمين ومسيحيين .. "معاً من أجل تنمية مصر" يصل محطة العجمى فى الاسكندرية (صور)

بمشاركة مسلمين ومسيحيين .. "معاً من أجل تنمية مصر" يصل محطة العجمى فى الاسكندرية (صور)

بمشاركة مسلمين ومسيحيين .. "معاً من أجل تنمية مصر" يصل محطة العجمى فى الاسكندرية (صور)

بمشاركة مسلمين ومسيحيين .. "معاً من أجل تنمية مصر" يصل محطة العجمى فى الاسكندرية (صور)