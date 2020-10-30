شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: حلوى المولد عادة مصرية تعبر عن حالة عشق للرسول وحلال شرعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن حلوى المولد عادة مصرية طيبة تعبر عن حالة عشق من المصريين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، موضحاً أنها ليست داخلة فى منطقة الحرام، ولكنها تدخل فى منطقة الحلال.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى حمدى رزق، أن الإنسان يعبر عن حبه للرسول بحلوى المولد، ويوسع على أهل بيته، ويوجد حالة حب داخل الأسرة، وعندما يسأل الطفل: "لماذا هذه الحلوى؟ يقال له أنه للاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم".

وعن احتفالات الطرق الصوفية، قال المفتى، إنه لا يوجد ما يمنع ذلك، والأصل في الأشياء الإباحة ولا نضيق على الناس.