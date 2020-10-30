شكرا لقرائتكم خبر عن سميح ساويرس لـ لميس الحديدى: قفلنا حفلتين بسبب تجاوز إجراءات كورونا..وهذه كواليس إصابتى بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس سميح ساويرس، رجل الأعمال، مؤسس مهرجان الجونة السينمائى، عن انشغاله طوال فترة المهرجان، قائلاً: "الليلة الوحيدة اللى شفت فيها حاجة كانت الليلة الموسيقية الأوركسترا، وكان فيلم تشارلى شابلن the kid".

وتابع ساويرس، فى لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى فى سهرة خاصة على شاشة ON، فى ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى نسخته الرابعة، قائلاً: "أنا كنت صاحب فكرة الأوكسترا وكنت سعيد بيها جدا والصالة أتملت على الآخر".

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وحول نجاح المهرجان ومدى اتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، قال ساويرس: "صحيح التنظيم ممتاز بس كان فيه تجاوزات كتير وقفلنا حفلتين حدث بعض التجاوز والمشكلة أن الشعب المصرى مش مقتنع تقريبا بفكرة كورونا".

وتابع سميح ساويرس، قائلاً: "إحنا فى نعمة والله.. بصوا على الكآبة فى أوروبا والانتحار وضرب الستات لجوازهم مش العكس.. بس الموضوع بتاع الإصابة بكورونا مش سهل.. وأنا أتصبت فى البداية فى سويسرا وكانت علقة.. ودخلت المستشفى وأنا من أول الناس فى العالم اللي أخدت عقار الراديميسيفير.. ومضيت على تعهد إنى ممكن أموت أو أتعرض للخطر وقلتلهم هاتوه وخلاص عاوز أخلص".

وفى رسالته لوزارة الصحة، قال المهندس ساميح ساويرس: "لولا وجودها كشريك معنا وليس مراقب لم يكن سيكتب له النجاح وكانت غالباً أعصابى هتفلت من تانى يوم.. فالدعم الذى قدمته لنا وزارة الصحة فى صورة شراكة وليس رقابة أسهم في نجاح المهرجان.. وأعتقد ده عامل نجاحه".