شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: هناك مليون مخالفة لم يتم التقدم بطلبات تصالح عليها حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه حال وجود أى مخالفة لابد أن يتوجه المواطن بالشكوى إلى مبادرة صوتك مسموع عن طريق موقع التواصل الاجتماعى والواتس اب، مؤكدا خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناةmbc مصر والذى تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، أنه يجب التوجه إلى الحي التابع له بصور عقود الوحدات السكنية مع بطاقة الرقم القومى ووصل لأي خدمات للوحدة، وموضحا، أن هناك مليون مخالفة لم يتم التقدم بطلبات التصالح عليها. وأكمل المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الحكومة تعمل كوحدة واحدة، وهناك لجنة تحت إشراف وزارة الإسكان في حالة وجود أى استفسارات فنية خاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء، متابعا، أن مد فترات استقبال طلبات التنصالح أكثر من مرة للتسهيل على المواطن، وأيضا حفاظا على التباعد الاجتماعي، وأن من 15-7-2020 وحتى 28-10-2020 تجاوز عدد التقدمين بها الـ مليون و600 ألف طلب، مشددا أن فترة التصالح ستنتهي مع شهر نوفمبر القادم. وأوضح قاسم، أن كل من لم يتقدم بطلب جدية التصالح حتى الآن لا يمكن أن يتم النظر في أوراقه حتى يكملها بطلب جدية التصالح، وأنه وفقا للقانون؛ فإن حصيلة طلبات التصالح ستذهب من المواطن لتعود مرة أخرى للمواطن، معقبا: 25% من الحصيلة ستذهب إلى الاسكان الاجتماعي، و39% ستعود إلى خزائن المحافظات لتدعيم مشاريعها، والباقي سيذهب إلى خزائن الدولة لتطوير قطاعي الصحة والتعليم. وأوضح قاسم، أن كل من لم يتقدم بطلب جدية التصالح حتى الآن لا يمكن أن يتم النظر في أوراقه حتى يكملها بطلب جدية التصالح، وأنه وفقا للقانون؛ فإن حصيلة طلبات التصالح ستذهب من المواطن لتعود مرة أخرى للمواطن، معقبا: 25% من الحصيلة ستذهب إلى الاسكان الاجتماعي، و39% ستعود إلى خزائن المحافظات لتدعيم مشاريعها، والباقي سيذهب إلى خزائن الدولة لتطوير قطاعي الصحة والتعليم. وأكمل المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الحكومة تعمل كوحدة واحدة، وهناك لجنة تحت إشراف وزارة الإسكان في حالة وجود أى استفسارات فنية خاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء، متابعا، أن مد فترات استقبال طلبات التنصالح أكثر من مرة للتسهيل على المواطن، وأيضا حفاظا على التباعد الاجتماعي، وأن من 15-7-2020 وحتى 28-10-2020 تجاوز عدد التقدمين بها الـ مليون و600 ألف طلب، مشددا أن فترة التصالح ستنتهي مع شهر نوفمبر القادم.

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