شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب عن انحياز الإعلام الأمريكى لمنافسه جو بايدن: لا يرون شيئا حولهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، متهماً إياها بالانحياز لمنافسه جو بايدن، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها 3 نوفمبر.

وفى كلمة لأنصاره بولاية ميشيجان، قال ترامب: ‏"هل رأيتم ما تفعله وسائل الإعلام المزيفة مثل نيويورك تايمز وسي إن إن، أنهم لا يرون ‏أي شي يحدث حولهم.. لقد تجاهلوا تماما الـ(لاب توب القادم من الجحيم)" في إشارة منه إلى جهاز كمبيوتر خاص بهانتر بايدن، نجل منافسه والذى تورط فى قضايا فساد وأعمال تجارية مشبوهة مع الصين وأوكرانيا.

كانت قد كشفت صحيفة "نيويورك بوست"، أن هانتر بايدن، نجل جو بايدن، نائب ‏الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الديمقراطى فى سباق البيت الأبيض، قدم والده أثناء ‏عمله فى إدارة أوباما لأحد كبار المسئولين التنفيذيين فى شركة أوكرانية للطاقة قبل أقل ‏من عام من قيام بايدن بالضغط على مسئولى الحكومة فى كييف من أجل إقالة مدعى كان ‏يحقق فى الشركة.‏ ‏

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ووفقا للوثائق التى حصلت عليها الصحيفة، وأوضح التقرير أن الاجتماع، الذى لم يتم ‏الكشف عنه من قبل، ورد ذكره فى رسالة تقدير يُزعم أن فاديون ببوزخارسكى، مستشار ‏لمجلس إدارة شركة بوريسما قد بعثها إلى هانتر بايدن فى 17 إبريل 20915، أى قل عام ‏من انضمام هانتر إلى مجلس إدارة الشركة بمرتب قيل إنه وصل إلى 50 ألف دولار شهريا.‏

ولم تتطرق سي إن إن، أو نيويورك تايمز، إلى القضية التي أثارتها "نيويورك بوست"، للتك الأزمة، وهو ما دفع ترامب للهجوم عليهما، واتهامها بالانحياز.