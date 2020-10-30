شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الجامعات الإسلامية تنظم مؤتمرًا دوليًا ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم لجنة الإعلام والنشر الإلكتروني برابطة الجامعات الإسلامية، وجمعية كليات الإعلام العربية - جامعة القاهرة، عقد مؤتمر دولي افتراضي بعنوان: "الجامعات والتحول الرقمي.. الفرص والتحديات"، وذلك في الأسبوع الأول من ديسمبر 2020. ويناقش المؤتمر التطورات التى فرضتها تكنولوجيا الاتصال الحديثة وثورة المعلومات على منظومة العمل الجامعى، وواقع الجامعات العربية والإسلامية من حيث مدى توظيفها لتلك التطورات والتحديات التى تواجهها فى هذا المجال. وسوف تقتصر الدعوة للكتابة وتقديم الأبحاث وأوراق العمل علي الأساتذة والخبراء بالجامعات العربية والإسلامية في مجالات الإعلام – تكنولوجيا الاتصال - تكنولوجيا التعليم - علوم الحاسب الآلي فقط. ويعقد المؤتمر على مدى يوم واحد من خلال أربعة جلسات عدا الجلسة الافتتاحية. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المؤتمر تتلقى الأبحاث وأوراق العمل ويتم مراجعتها من خلال لجنة علمية يتم تشكيلها بالتنسيق بين الجهتين، وسيتم نشر فعاليات المؤتمر في كتاب يتضمن الأبحاث المحكمة والمقبولة. Advertisements ومن أهم المحاور التي يناقشها المؤتمر: ومن أهم المحاور التي يناقشها المؤتمر: - مستقبل التعليم الجامعي في عصر المعلوماتية وصناعة المعرفة. - التربية الإعلامية في الجامعات في مواجهة التدفق المعلوماتي. - الشباب الجامعي وإشكالية التحقق من المعلومات والأخبار المزيفة أو الكاذبة. - تطور مناهج كليات الإعلام وتحديات التحول الرقمي. - الجامعات والتعليم الهجين في مواجهة الأزمات والكوارث. - التأثيرات الاجتماعية والنفسية على طلاب الجامعات الناتجة عن التعليم الإلكتروني.

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